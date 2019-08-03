Операторы связи ответили на сообщения о сбоях на фоне акции в Москве

Операторы связи ответили на сообщения о сбоях на фоне акции в Москве

Сотовые операторы прокомментировали РБК информацию о перебоях со связью в центре Москвы, где проходит несогласованная протестная акция.

Пресс-секретарь «Вымпелкома» Анна Айбашева сообщила, что сеть компании работает в штатном режиме. При этом она допустила, что из-за большого количества людей в центре города могут наблюдаться «временные перегрузки».

«К сожалению, иногда присутствие большого количества людей на ограниченном пространстве приводит к перегрузке существующих сетей 4G, которые имеют свой лимит по числу абонентов в одной соте и размеру канала передачи данных», — заявили РБК в «Мегафоне». Представитель оператора уточнил, что к компании никто не обращался с просьбой «глушить» сигнал.

РБК направил запросы в МТС и «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2).