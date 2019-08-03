Роспотребнадзор напомнил об угрозах отдыха в тропических странах

Роспотребнадзор напомнил об угрозах отдыха в тропических странах

Специалисты Роспотребнадзора дали советы россиянам, выезжающим на отдых в тропические страны. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Согласно документу, в странах Евразии, Африки, Южной Америки и Океании с экваториально-тропическим климатом широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания.

Инфекции передаются через воду, грязные продукты, кровососущих насекомых, а также при контакте с больным человеком. Уточняется, что такие заболевания сопровождаются поражением кишечника, кожи и глаз, протекают в тяжелой форме и трудно поддаются лечению.

В связи с риском заболеваний туристам нужно заблаговременно уточнять в органах Роспотребнадзора и у туроператоров информацию об эпидемиологической ситуации в стране, а также проверять наличие медстраховки.

Направляясь в страны, неблагополучные по желтой лихорадке и брюшному тифу, необходимо пройти вакцинацию, а с малярией — заранее получить рекомендации о профилактических препаратах.