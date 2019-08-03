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Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
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Роспотребнадзор напомнил об угрозах отдыха в тропических странах

Специалисты Роспотребнадзора дали советы россиянам, выезжающим на отдых в тропические страны. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Согласно документу, в странах Евразии, Африки, Южной Америки и Океании с экваториально-тропическим климатом широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания.

Инфекции передаются через воду, грязные продукты, кровососущих насекомых, а также при контакте с больным человеком. Уточняется, что такие заболевания сопровождаются поражением кишечника, кожи и глаз, протекают в тяжелой форме и трудно поддаются лечению.

В связи с риском заболеваний туристам нужно заблаговременно уточнять в органах Роспотребнадзора и у туроператоров информацию об эпидемиологической ситуации в стране, а также проверять наличие медстраховки.

Направляясь в страны, неблагополучные по желтой лихорадке и брюшному тифу, необходимо пройти вакцинацию, а с малярией — заранее получить рекомендации о профилактических препаратах.

Общество
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки денге в Таиланде

В Роспотребнадзоре посоветовали россиянам в тропических странах употреблять только проверенные продукты питания и воду, соблюдать правила личной гигиены, а также использовать средства защиты от укусов насекомых.

При купании в водоемах и бассейнах следует не допускать попадания воды в рот, не стоит также контактировать с животными (дикими и домашними), не брать чужую одежду либо примерять вещи местных жителей.

В середине июня Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке лихорадки денге в Таиланде. По данным ведомства, с начала 2019 года лихорадкой заболело порядка 30 тыс. человек, а погибли более 40 человек. Наиболее неблагополучная ситуация наблюдается в центральных и северо-восточных районах страны.

Теги: Роспотребнадзор, российские туристы
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