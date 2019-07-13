В Петербурге задержали подозреваемого в краже кольца и часов на ₽13 млн

В Петербурге задержали подозреваемого в краже кольца и часов на ₽13 млн

В Петербурге полиция задержала подозреваемого в краже вещей на сумму более 13,5 млн руб. у жительницы Москвы. Об этом сообщается на сайте управления МВД по региону.

По данным ведомства, 13 июля около 09:00 утра 26-летний злоумышленник проник в микроавтобус, припаркованный у дома 34 на Пионерской улице. Мужчина похитил сумку, где находились кольцо стоимостью 12 млн руб., часы Rolex за 1,2 млн руб., телефон с наушниками, документы и кошелек с банковскими картами. Также из автомобиля пропал кошелек с 15 тыс. руб. и два конверта с 50 тыс. руб. в каждом.

Как сообщает «Фонтанка», в петербургскую полицию по факту кражи обратилась актриса Мария Шумакова. По ее словам, ее сумку украли, пока она находилась на съемках сериала «Только смерть разлучит нас».

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.