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Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
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В Шереметьево рухнул каркас крыши ангара воздушных судов

На территории аэропорта Шереметьево обрушилось основание крыши ангара для воздушных судов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом РБК сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Сегодня в утреннее время произошло обрушение сборных конструкций основания крыши строительного объекта (ангара для воздушных судов), который не имеет отношения к обслуживанию пассажиров, находится вдали от пассажирских терминалов, за пределами летного поля», — заявил РБК начальник пресс-службы Шереметьево Роман Генис.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию.

Ранее, 25 июля, в аэропорту Шереметьево самоходный трап столкнулся с самолетом Boeing 737, повредив его обшивку. Лайнер, принадлежащий авиакомпании Nordwind, должен был выполнить рейс Москва — Ереван. Уточнялось, что возгорания на борту не было, пассажиры вылетели в Армению резервным самолетом.

Теги: обрушилась крыша, новости РБК, Шереметьево
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