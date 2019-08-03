В центре Москвы произошел пожар в здании старой постройки

Пожар произошел в здании старой постройки на Дубининской улице в центре Москвы. Площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по Москве.

Сообщение о возгорании по адресу улица Дубининская д. 41., стр. 4 (район Замоскворечье) поступило в МЧС 3 августа в 06:18 утра. Уточняется, что огонь вспыхнул в кровле выселенного 4-х этажного здания старой постройки.

В настоящее время на месте пожара работают 17 единиц техники и 80 человек личного состава МЧС. Пожару присвоен второй повышенный ранг сложности. К тушению пожара также привлечен вертолет Московского авиационного центра.

При обрушении горящих деревянных перекрытий в пустующем здании пострадали один пожарный, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС. «Он оступился и повредил ногу. Медики решили отправить его в больницу», — уточнили в ведомстве.

Движение транспорта перекрыли по Жукову проезду в обоих направлениях из-за пожара на складе, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт». «Движение по Жукову проезду перекрыто в обоих направлениях из-за пожара на складе. На месте работают сотрудники пожарной охраны», — говорится в сообщении.