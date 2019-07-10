Из-за утечки газа в отеле Виннипега пострадали 46 человек

Из-за утечки газа в отеле Виннипега пострадали 46 человек

Утечка угарного газа произошла в отеле Super 8 Motel West в канадском городе Виннипег. В результате пострадали 46 человек, сообщает телеканал CBC со ссылкой на заявление местных властей.

Отмечается, что состояние 15 пострадавших оценивается как критическое. В общей сложности на момент инцидента в отеле находились 52 человека и собака.

Как сообщила в своем Twitter компания Manitoba Hydro, представляющая услуги по газоснабжению, инцидент не следует считать «утечкой газа».

«Это было отравление угарным газом. Угарный газ производится в результате неполного сгорания отработанного газа в газовых плитах/неполной вентиляции газовых плит, отопительных котлов, печей, барбекю, использующих пропан, газовых водонагревателей и сушилок для белья», — говорится в заявлении компании.

Там также отметили, что из-за случившегося в отеле перекрыли подачу газа и запустили процесс вентиляции помещения.