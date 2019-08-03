СМИ назвали версии причин крупного пожара в центре Москвы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,27 +0,92 EUR Бирж. 72,48 +1,14 Brent 62,13 -4,71% USD Нал. 65,80 64,57 EUR Нал. 73,07 71,80 USD ЦБ 64,64 +0,81 EUR ЦБ 71,71 +1,24 EUR/USD 1,1105 +0,0018 BTC/USD Бирж. 10 787,00 +268,00 IMOEX 2 674,90 -2,00% RTSI 1 293,19 -3,95% DJIA 26 485,01 -0,37% Nasdaq 8 004,07 -1,32%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Золото $1 545 (+6,53%) прогноз Альпари к 01.11.19
BAT $40 (+6,24%) прогноз Barclays Capital к 12.11.19
Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
BRENT $55 (-11,48%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Золото $1 545 (+6,53%) прогноз Альпари к 01.11.19
BAT $40 (+6,24%) прогноз Barclays Capital к 12.11.19
Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
BRENT $55 (-11,48%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 64,64 (+0,81) Quote, 02 авг, 13:00
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 71,71 (+1,24) Quote, 02 авг, 13:00
Далай-лама: «Раз в год бывайте там, где вы никогда не были» «РБК Стиль», Visa и ВТБ, 12:34 Под Владимиром из-за хлопка газа обрушились стены жилого дома Общество, 12:32 Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Лодыгин перешел в турецкий клуб Спорт, 12:28 СМИ назвали версии причин крупного пожара в центре Москвы Общество, 12:14 СМИ анонсировали переход форварда «Спартака» в «Ахмат» Спорт, 12:04 Племянница сообщила об обсуждении со Скрипалем его проблем со здоровьем Общество, 12:02 Якобавшили назвал сказками «финансирование прозападного канала» в Грузии Бизнес, 11:48 Российская теннисистка впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA Спорт, 11:46 Минздрав назвал регион-лидер по числу пациентов с расстройствами психики Общество, 11:39 МЧС сообщило о полной ликвидации пожара в центре Москвы Общество, 11:32 Тушивший пожар в центре Москвы сотрудник МЧС получил травму Общество, 11:18 Читай по ногам: как работает язык тела. Тест Партнерский материал, 11:10 Гендиректор «Зенита» разрезал галстук при подписании контракта с новичком Спорт, 11:03 Мутко раскритиковал иркутские власти за работу по ликвидации паводка Политика, 10:57
Общество ,  
0 
СМИ назвали версии причин крупного пожара в центре Москвы

Причиной пожара в выселенном здании в центре Москвы, по предварительным данным, могло стать использование открытого огня посторонними лицами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, рассматривается несколько версий пожара, основной из которых является занос в здание на Дубининской улице открытого огня. Собеседник агентства также добавил, что точная причина пожара будет названа после завершения работ пожарно-испытательной лаборатории.

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, в качестве основных причин пожара называются короткое замыкание в старой электропроводке и человеческий фактор.

Среди версий пожара в старой постройке рассматривается в том числе и поджог, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Основная версия — занесение открытого источника огня, не исключен умышленный поджог», — сказал он.

Общество
Тушивший пожар в центре Москвы сотрудник МЧС получил травму

В самом управлении МЧС по Москве пока нет информации о причинах возгорания, заявили РБК в пресс-службе ведомства. «На данный момент осуществляется тушение. По причинам пожара будут проводить работу уже позднее — органами дознания, надзора», — уточнил собеседник РБК.

Ранее стало известно, что пожар в выселенном четырехэтажном здании на Дубининской улице, д. 41, стр. 4 в районе Замоскворечья полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 5 тыс. кв. м. В результате тушения пострадал один пожарный.

Теги: пожар в Москве, ГУ МЧС Москвы, новости РБК
Материалы по теме
МЧС сообщило о полной ликвидации пожара в центре Москвы
Общество
На тушение крупного пожара в центре Москвы направили вертолеты
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter