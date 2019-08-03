СМИ назвали версии причин крупного пожара в центре Москвы

Причиной пожара в выселенном здании в центре Москвы, по предварительным данным, могло стать использование открытого огня посторонними лицами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, рассматривается несколько версий пожара, основной из которых является занос в здание на Дубининской улице открытого огня. Собеседник агентства также добавил, что точная причина пожара будет названа после завершения работ пожарно-испытательной лаборатории.

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, в качестве основных причин пожара называются короткое замыкание в старой электропроводке и человеческий фактор.

Среди версий пожара в старой постройке рассматривается в том числе и поджог, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Основная версия — занесение открытого источника огня, не исключен умышленный поджог», — сказал он.