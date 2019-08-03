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Отравление Скрипалей ,  
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Племянница сообщила об обсуждении со Скрипалем его проблем со здоровьем

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль 26 июня поговорил по телефону со своими родственниками, проживающими в России. Эту информацию подтвердила РБК племянница Сергея Скрипаля Виктория.

«Сказал, что в Россию не собирается возвращаться. Здоровье — лечится. [Сказал, что] здоровье у него пошатнулось», — заявила она. По ее словам, сами родственники не могут связаться с Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, так как «у него разовые телефонные номера».

«Он просто сказал, что ему дают позвонить. Я откуда знаю, кто. Меня не территорию Великобритании не пускали», — ответила Виктория на уточняющий вопрос, кто именно дает Сергею Скрипалю телефон.

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В пятницу, 2 августа, Виктория Скрипаль сообщила ТАСС, что Сергей Скрипаль говорил со своей матерью Еленой, которая живет в Ярославле. «Рассказал, что чувствует себя не очень хорошо, что обследования каждый месяц проводит, находится на территории Великобритании», — рассказала она. Племянница Скрипаля также уточнила, что родственники никому раньше не афишировали этот звонок.

Сергей и Юлия Скрипаль были найдены без сознания в Солсбери в начале марта 2018 года. Великобритания утверждает, что Скрипаля и его дочь отравили российские спецслужбы боевым нервно-паралитическим токсичным веществом «Новичок». В Москве все обвинения отрицают.

Теги: Сергей Скрипаль, новости РБК
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