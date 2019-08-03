Племянница сообщила об обсуждении со Скрипалем его проблем со здоровьем

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль 26 июня поговорил по телефону со своими родственниками, проживающими в России. Эту информацию подтвердила РБК племянница Сергея Скрипаля Виктория.
«Сказал, что в Россию не собирается возвращаться. Здоровье — лечится. [Сказал, что] здоровье у него пошатнулось», — заявила она. По ее словам, сами родственники не могут связаться с Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, так как «у него разовые телефонные номера».
«Он просто сказал, что ему дают позвонить. Я откуда знаю, кто. Меня не территорию Великобритании не пускали», — ответила Виктория на уточняющий вопрос, кто именно дает Сергею Скрипалю телефон.
В пятницу, 2 августа, Виктория Скрипаль сообщила ТАСС, что Сергей Скрипаль говорил со своей матерью Еленой, которая живет в Ярославле. «Рассказал, что чувствует себя не очень хорошо, что обследования каждый месяц проводит, находится на территории Великобритании», — рассказала она. Племянница Скрипаля также уточнила, что родственники никому раньше не афишировали этот звонок.