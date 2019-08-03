Племянница сообщила об обсуждении со Скрипалем его проблем со здоровьем

Племянница сообщила об обсуждении со Скрипалем его проблем со здоровьем

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль 26 июня поговорил по телефону со своими родственниками, проживающими в России. Эту информацию подтвердила РБК племянница Сергея Скрипаля Виктория.

«Сказал, что в Россию не собирается возвращаться. Здоровье — лечится. [Сказал, что] здоровье у него пошатнулось», — заявила она. По ее словам, сами родственники не могут связаться с Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, так как «у него разовые телефонные номера».

«Он просто сказал, что ему дают позвонить. Я откуда знаю, кто. Меня не территорию Великобритании не пускали», — ответила Виктория на уточняющий вопрос, кто именно дает Сергею Скрипалю телефон.

В пятницу, 2 августа, Виктория Скрипаль сообщила ТАСС, что Сергей Скрипаль говорил со своей матерью Еленой, которая живет в Ярославле. «Рассказал, что чувствует себя не очень хорошо, что обследования каждый месяц проводит, находится на территории Великобритании», — рассказала она. Племянница Скрипаля также уточнила, что родственники никому раньше не афишировали этот звонок.