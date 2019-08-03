Минобороны опубликовало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии

Министерство обороны России опубликовало в YouTube видео удара по артиллерии боевиков в Сирии. На записи видны точечные удары по скоплениям террористов в провинции Идлиб и их объектам.

Видео: Министерство обороны Российской Федерации

Российскими военными был уничтожен пикап боевиков с реактивной установкой залпового огня, самоходное артиллерийское орудие, а также укрепления на севере Хамы.

Кроме того, военное ведомство представило видео уничтожения боевиков и пикапов группировки «Хайт Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), а также складов с противотанковыми управляемыми ракетами и орудий террористов в укрытии.

Соглашение о прекращении огня между властями Сирии и вооруженными группировками вступило в силу в ночь на 2 августа. По его условиям «боевики должны отступить на 20 км вглубь от зоны деэскалации» и вывести оттуда тяжелые и средние вооружения.