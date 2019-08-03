Жителей канадской деревни эвакуировали из-за схода вагонов с химикатами

Власти объявили немедленную эвакуацию жителей канадской деревни Ирвин после аварии с поездом. Об этом сообщает телеканал CBC.

В пятницу, 2 августа, около населенного пункта сошли с рельсов от 12 до 15 вагонов. Полиция отмечала, что в некоторых из них может находится легковоспламеняющийся груз.

При этом экстренные службы провинции Альберта отметили, что на железнодорожных путях обнаружили повреждения и «химическое воздействие». Помимо этого был нарушен доступ к шоссе. На месте происшествия работают аварийные службы.

В результате власти провели эвакуацию жителей Ирвина и его окрестностей в приемный центр при администрации округа Сайпресс, который располагается в деревне Данмор.