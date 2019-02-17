В Канаде сошел с рельсов состав с 37 цистернами с нефтью

В Канаде сошел с рельсов состав с 37 цистернами с нефтью

В канадской провинции Манитоба с рельсов сошел товарный состав примерно с 37 цистернами с нефтью, пишут CBC и Winnipeg Free Press со ссылкой на представителя CN Railway Company, которой принадлежит поезд.

Отмечается, что 37 цистерн состава сошли с рельсов на одной из наиболее загруженных железнодорожных линий Канады днем в субботу, 16 февраля​. В результате произошел разлив нефти (его площадь не сообщается), эта зона оцеплена, ее очищает экологическое подразделение CN Rail. Представитель компании отметил, что информации о пострадавших или возгорании не поступало.

В конце ноября неизвестные подорвали нефтепровод в Колумбии, в результате чего произошел разлив нефти, загорелись леса. Тушением занималась компания Ecopetrol, которой принадлежит нефтепровод. Сообщалось, что нападение на нефтяную инфраструктуру страны стало 77-м за 2018 год. Также местные СМИ писали, что в районе взрыва действуют члены леворадикальной организации ELN.