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Посольство США предупредило об угрозе терактов в праздники на Украине

Посольство США в Киеве предупредило американских граждан об угрозе терактов, с которой они могут столкнуться на Украине во время праздников. Об этом сообщается на сайте диппредставительства.

В посольстве отметили, что боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и другие экстремисты используют праздничные дни для совершения атак. Например, 11 и 12 августа проходит Курбан-байрам, а 24 августа состоится День независимости Украины.

«В эти периоды важно быть бдительными и использовать хорошие практики ситуационной осведомленности», — отмечается в сообщении.

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Американское представительство предупредило, что террористы обычно совершают атаки в многолюдных местах. В частности, в ночных клубах, на митингах и общественных мероприятиях. Посольство посоветовало гражданам США избегать протестных акций, следить за обновлениями местных СМИ, быть бдительными в туристических местах, а также носить с собой документы, идентифицирующие личность.

Ранее посольство США в Москве призвало американцев избегать мест проведения несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которую планируют провести 3 августа.

Теги: Посольство США, Украина, предупреждение
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