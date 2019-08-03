«Аэрофлот» предупредил об отмене рейсов в лондонский «Хитроу»

Российская авиакомпания «Аэрофлот» предупредила своих пассажиров о том, что 5 и 6 августа ограничивает выполнение ряда рейсов через лондонский аэропорт «Хитроу», сообщает пресс-служба перевозчика. Объясняется это запланированной на эти числа забастовкой, которую организуют работники, осуществляющие предполетный досмотр.

В «Аэрофлоте» сообщили, что в эти же дни добраться до британской столицы и покинуть Лондон в направлении Москвы можно будет рейсами, направленными в аэропорт «Гатвик».

По данным The Sun, забастовка 5-6 августа всего коснется 172 рейсов через «Хитроу». Больше всего от нее пострадает British Airways, для которой этот аэропорт является базовым в Лондоне.

Причиной забастовки стал отказ профсоюза работников аэропорта от последнего предложения по повышению заработной платы.