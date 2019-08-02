Рубль подешевел на 20 копеек после заявлений Трампа о ядерном соглашении

Курсы доллара и евро по отношению к рублю поздно вечером 2 августа вновь пошли вверх, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 22.56 курс американской валюты торговался на отметке 65,13 руб. Однако к 23.02 он вырос до 65,37 руб. Европейская валюта по состоянию на 22.55 торговалась на отметке 72,34. Спустя семь минут, к 23.02, она подскочила до 72,57 руб.

В это время президент США Дональд Трамп сообщил о том, что «недавно» обсуждал с президентом России Владимиром Путиным и представителями Китая заключение нового ядерного соглашения. В частности, сообщение о заявлении Трампа появилось на ленте новостного агентства Bloomberg в 23.02 по московскому времени. Выступление Трампа транслировалось в эфире американских телеканалов несколькими минутами ранее.

Вечерний подъем доллара, таким образом, составил 24 копейки, евро — 23 копейки.

Днем 2 августа евро и доллар выросли более чем на рубль. Скачок произошел после публикации New York Times о том, что США вводят в отношении Москвы второй пакет санкций из-за дела Скрипалей. Издание утверждает, что речь идет о двух ограничительных мерах: запрете на предоставление России кредитов со стороны международных финансовых институтов, а также большей часть займов российским властям со стороны банков США.