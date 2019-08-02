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Профсоюз изучит данные о жалобе отдела полиции в Петербурге руководству

Председатель профсоюза сотрудников и ветеранов правоохранительных и силовых структур Алексей Лобарев попросил профсоюз полиции по Петербургу разобраться с жалобами сотрудников 53-го отдела МВД по городу на руководство и условия работы. Об этом Лобарев заявил РБК.

Как сообщает «Фонтанка», в мессенджерах ранее распространили письмо сотрудников 53-го отдела к новому руководителю регионального главка Роману Плугину. Авторы письма жалуются на хамство со стороны руководства отдела, требование покупать еду для задержанных за свой счет, отсутствие компенсаций за бензин при работе на личном автомобиле, а также постоянные задержки на работе сверх положенного времени из-за того, что глава отдела и его заместитель приказывают дежурным не принимать у полицейских оружие после окончания рабочего времени.

«Если все так, как написано, то это очень плохо, я попросил разобраться профсоюз полиции по Петербургу и связаться с коллегами из 53-го отдела полиции. Мы боремся с такими случаями, докладываем руководству министерства о таких нарушениях. Участковых нельзя по приказу задействовать на других службах, то на той, то на другой. Письмо выглядит очень достоверно, не выглядит как подлог, и видимо, все так [как сказано в письме]. Необходимо провести проверку и провести разбор ситуации», — считает председатель Профсоюза сотрудников и ветеранов правоохранительных и силовых структур.

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РБК обратился за комментариями в 53-й отдел полиции в Приморском районе Санкт-Петербурга, но дежурный отдела отказался от комментариев. «Никакие подробности я вам не расскажу, обращайтесь в пресс-службу МВД», — сказал он.

На вопрос РБК о том, известно ли о жалобе, написанной сотрудниками 53-го отдела полиции в Приморском районе Санкт-Петербурга, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко заявил: «Сейчас выясню и о результатах сообщу».

Теги: ГУ МВД, Санкт-Петербург, жалоба, новости РБК
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