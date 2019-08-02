Митрохин заявил о переносе заседания по его регистрации на выборы в МГД

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,16 +0,81 EUR Бирж. 72,36 +1,02 Brent 62,13 -4,71% USD Нал. 65,91 64,05 EUR Нал. 73,13 71,27 USD ЦБ 64,64 +0,81 EUR ЦБ 71,71 +1,24 EUR/USD 1,1108 +0,0022 BTC/USD Бирж. 10 459,53 +59,53 IMOEX 2 674,90 -2,00% RTSI 1 293,19 -3,95% DJIA 26 308,16 -1,04% Nasdaq 7 960,89 -1,85%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
BAT $40 (+6,35%) прогноз Barclays Capital к 12.11.19
Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,51%) прогноз Citigroup к 31.03.20
Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
BRENT $55 (-11,48%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Verizon $62 (+12,34%) прогноз Citigroup к 31.07.20
BAT $40 (+6,35%) прогноз Barclays Capital к 12.11.19
Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,51%) прогноз Citigroup к 31.03.20
Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
BRENT $55 (-11,48%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Verizon $62 (+12,34%) прогноз Citigroup к 31.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 64,64 (+0,81) Quote, 13:00
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 71,71 (+1,24) Quote, 13:00
Митрохин заявил о переносе заседания по его регистрации на выборы в МГД Политика, 20:46 Посольство рекомендовало американцам не ходить в центр Москвы 3 августа Общество, 20:33 Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России Политика, 20:19 В Турции пять человек погибли при возгорании автобуса Общество, 20:12 Цорн объяснил позднюю трансферную кампанию «Спартака» Спорт, 19:58 Чистая прибыль Microsoft в России упала в два раза Технологии и медиа, 19:51 Прокурор в Швеции потребовал дать рэперу A$AP Rocky шесть месяцев тюрьмы Общество, 19:48 СК нашел 134 уклониста от армии среди задержанных на митинге в Москве Общество, 19:44 В «Спартаке» раскрыли детали сделки по Андре Шюррле Спорт, 19:36 Счетная палата оценила полугодовой ущерб от лесных пожаров Экономика, 19:30 Трамп не увидел в запусках ракет КНДР нарушения соглашения с США Политика, 19:27 Россия решила провести женский чемпионат мира по баскетболу Спорт, 19:16 Киев начал допросы получивших российские паспорта украинцев Политика, 19:16 Трамп заявил о решении СССР переименоваться в Россию Политика, 19:11
Выборы в Мосгордуму ,  
0 
Митрохин заявил о переносе заседания по его регистрации на выборы в МГД

Заседание комиссии, которая должна была решить вопрос о регистрации председателя партии «Яблоко» Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы, не состоялось в пятницу, 2 августа, как было запланировано, сообщил РБК сам Митрохин. В пресс-службе Мосгоризбиркома заявили, что заседание пройдет во вторник, 6 августа.

По словам Митрохина, он узнал об этом от пресс-секретаря окружной избирательной комиссии Артема Коробьянца накануне. Срок, в который должно пройти заседание, истекает 10 августа. «То есть еще целую неделю меня могут вот так вот держать в подвешенном состоянии. Там уже до выборов недалеко останется», — сказал Митрохин.

Политика
Отказ признать Митрохина кандидатом в депутаты рекомендовали пересмотреть

Вопрос о регистрации Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы будет рассмотрен на заседании избирательной комиссии 43-го округа во вторник, сообщили РБК в пресс-службе Мосгоризбиркома.

Фотогалерея 
Акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в МГД. Фоторепортаж

Изначально Митрохину отказали в регистрации на выборы, но 30 июля, после нескольких акций протеста в поддержку независимых кандидатов, Мосгоризбирком рекомендовал пересмотреть это решение.

Теги: Сергей Митрохин, выборы, Мосгордума
Материалы по теме
Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом
Политика
Отказ признать Митрохина кандидатом в депутаты рекомендовали пересмотреть
Политика
Митрохин сообщил о своем задержании на акции протеста в Кунцево
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter