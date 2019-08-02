Митрохин заявил о переносе заседания по его регистрации на выборы в МГД

Митрохин заявил о переносе заседания по его регистрации на выборы в МГД

Заседание комиссии, которая должна была решить вопрос о регистрации председателя партии «Яблоко» Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы, не состоялось в пятницу, 2 августа, как было запланировано, сообщил РБК сам Митрохин. В пресс-службе Мосгоризбиркома заявили, что заседание пройдет во вторник, 6 августа.

По словам Митрохина, он узнал об этом от пресс-секретаря окружной избирательной комиссии Артема Коробьянца накануне. Срок, в который должно пройти заседание, истекает 10 августа. «То есть еще целую неделю меня могут вот так вот держать в подвешенном состоянии. Там уже до выборов недалеко останется», — сказал Митрохин.

Вопрос о регистрации Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы будет рассмотрен на заседании избирательной комиссии 43-го округа во вторник, сообщили РБК в пресс-службе Мосгоризбиркома.