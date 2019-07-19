Банк «Траст» стал владельцем 5,7% доли в Объединенной вагонной компании

Банк «Траст» стал владельцем 5,7% доли в Объединенной вагонной компании

Банк «Траст» стал владельцем 5,7% акций Объединенной вагонной компании (ОВК). Об этом говорится в сообщении банка на сайте раскрытия информации.

Кроме того, АО «Открытие холдинг» сообщило, что сократило долю в ОВК с 7,9 до 2,2%. Акционеры финансовой группы ранее приняли решение полностью выйти из капитала ОВК. Стоимость пакета в российском производителе вагонов составляет 4,5 млрд руб.

5,7% акций ОВК было передано по отступному в счет задолженности «Открытия» перед банком «Траст», пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу группы.

В марте РБК стало известно, что банк непрофильных активов, созданный на базе «Траста», ведет переговоры о покупке акций Объединенной вагонной компании у «Открытие Холдинг».

Тогда сообщалось, что, если «Траст» получит 7,9% акций ОВК, санируемые ЦБ банки будут контролировать больше 30% вагонной компании без необходимости делать оферту миноритариям.