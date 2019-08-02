Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Суматры

К юго-западу от острова Суматра в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 12:03 (08:03 мск) 2 августа. Очаг землетрясения находился на глубине 40 км, эпицентр землетрясения находился в 233 км к юго-западу от города Тангеранг.



Согласно данным Геологической службы США (USGS), угрозы цунами нет. О пострадавших и разрушениях в результате подземных толчков не сообщается.

Ранее, 7 июля, у побережья Индонезии в Молуккском море произошло землетрясение магнитудой 6,9. Толчки зафиксировали на глубине 36,3 км, а эпицентр находился в 133 км к западу от города Тернате.



