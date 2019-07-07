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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9

В Молуккском море у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземный толчок был зафиксирован на глубине 36,3 км, эпицентр землетрясения находился в 133 км к западу от города Тернате.

Данные о пострадавших и разрушениях в результате подземных толчков не поступали. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее, 24 июня, в море Банда у восточных островов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3. Очаг залегал на глубине 208 км.
 

Теги: землетрясение, Индонезия, магнитуда
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