Reuters узнал о проверке Генпрокуратурой НПФ «Будущее»

Собственную проверку в фонде также провела Иркутская областная прокуратура, которая уличила НПФ в подделке документов для перевода пенсионных накоплений

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Генпрокуратура начала проверку в отношении негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее», пишет Reuters со ссылкой на сотрудника одного из НПФ, работника сотрудничающего с фондом брокера, а также источник на пенсионном рынке.

Помимо этого, утром 2 августа прокуратура Иркутской области сообщила, что провела в фонде собственную проверку. По ее итогам ведомство выяснило, что сотрудники НПФ занимались неправомерным переводом пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России (ПФР) в «Будущее».

Областная прокуратура направила материалы проверки в полицию. По итогам их рассмотрения ведомство возбудило в отношении неустановленных лиц пять уголовных дел по ч. 1 ст. 327 УК (подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования).

Как отмечает Reuters, ранее на этой неделе представитель ПФР заявил агентству, что фонд может рекомендовать Генпрокуратуре провести проверку в 5-6 негосударственных фондах, на действия которых часто поступают жалобы.