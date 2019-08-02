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BRENT $55 (-12,28%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Verizon $62 (+12,2%) прогноз Citigroup к 31.07.20
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Reuters узнал о проверке Генпрокуратурой НПФ «Будущее»
Собственную проверку в фонде также провела Иркутская областная прокуратура, которая уличила НПФ в подделке документов для перевода пенсионных накоплений
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Генпрокуратура начала проверку в отношении негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее», пишет Reuters со ссылкой на сотрудника одного из НПФ, работника сотрудничающего с фондом брокера, а также источник на пенсионном рынке.

Помимо этого, утром 2 августа прокуратура Иркутской области сообщила, что провела в фонде собственную проверку. По ее итогам ведомство выяснило, что сотрудники НПФ занимались неправомерным переводом пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России (ПФР) в «Будущее».

Областная прокуратура направила материалы проверки в полицию. По итогам их рассмотрения ведомство возбудило в отношении неустановленных лиц пять уголовных дел по ч. 1 ст. 327 УК (подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования).

Как отмечает Reuters, ранее на этой неделе представитель ПФР заявил агентству, что фонд может рекомендовать Генпрокуратуре провести проверку в 5-6 негосударственных фондах, на действия которых часто поступают жалобы.

Финансы
Генпрокуратура в августе начнет массовую проверку пенсионных фондов

30 июля первый замглавы надзорного ведомства Александр Буксман объявил, что в августе Генпрокуратура начнет массовую проверку пенсионных фондов, чтобы проверить, как те соблюдают требования закона. Он не исключил возбуждения уголовных дел.

По данным «РИА Рейтинг», НПФ «Будущее» по состоянию на 1 июля 2018 года занимало пятое место среди крупнейших негосударственных пенсионных фондов в России. Активы фонда превышают 250 млрд руб., НПФ входит в одноименную группу, до августа прошлого года ее контролировала семья бизнесмена Бориса Минца. Затем группа перешла под контроль компании Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Помимо «Будущего, в нее входят еще три негосударственных пенсионных фонда: «Телеком-Союз», «Социальное развитие» и «Образование».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: НПФ «Будущее», Генпрокуратура, проверка
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