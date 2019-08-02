Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Пресненский суд столицы вынес первое решение об аресте в деле на акции 27 июля в Москве. Под стражу до конца сентября помещен Иван Подкопаев, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Подкопаева арестовали по ст. 212 (массовые беспорядки). Как передает «Медиазона», свою причастность к массовым беспорядкам Подкопаев признать отказывается. Как отмечает издание, на вопрос судьи о доказательствах причастности Подкопаева к массовым беспорядкам, следователь сообщил, что они были собраны при обыске, однако предоставить их суду пока нельзя.

Адвокат, в свою очередь, отметил, что у Подкопаева при обыске изъяли системные блоки, вещи, ноутбуки. «Риторический вопрос: что из этих вещей или каких-либо документов свидетельствует о причастности Подкопаева к участию в массовых беспорядках?» — цитирует издание слова адвоката.

Вместе с Подкопаевым в Пресненском суде в это же самое время рассматриваются дела трех прочих фигурантов дела Самариддина Раджабова, Кирилла Жукова и Алексея Миняйло. Жуков, помимо участия в массовых беспорядков, обвиняется также в применении насилия в отношении полицейского (часть 1 статьи 318 УК). Наказание по статье УК о массовых беспорядках предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.