Минздрав назвал регионы с самым долгим ожиданием скорой помощи

Большинство случаев приезда скорой помощи через час после выезда в 2018 году было зафиксировано в Томской, Самарской и Тверской областях. Это следует из данных статистического сборника Министерства здравоохранения.

Доля приезда бригад скорой помощи через 60 минут в Томской области составила 10,34%, в Самарской области — 10,13%, в Тверской области — 9,44%, передает агентство. В то же время в Ингушетии и Калмыкии врачи в 99% случаев приезжают к пациентам менее чем за 20 минут.

Также отмечается, что в среднем в России почти в 90% случаях машина скорой помощи приезжает менее чем за 20 минут.

В середине июля Госдума в третьем чтении приняла поправки, которые ужесточают ответственность за непропуск машин скорой помощи. Штраф для водителей, которые препятствуют проезду «скорой», составит от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Их также могут лишить водительского удостоверения на срок от трех месяцев до одного года. За воспрепятствование деятельности медицинских работников штраф составляет от 4 тыс. до 5 тыс. руб. При этом если здоровью пациента был нанесен вред, то нарушителя могут лишить свободы на срок до двух лет, а если пациент умер — до четырех лет.