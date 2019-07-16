Госдума ужесточила наказание за непропуск машин скорой помощи

Госдума в третьем чтении приняла поправки, которые ужесточают ответственность за воспрепятствование работе врачей и непропуск машин скорой помощи. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Штраф для водителей, не предоставивших преимущество машинам скорой помощи, составит от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Их также могут лишить прав на срок от трех месяцев до одного года.

За воспрепятствование деятельности медицинских работников грозит штраф в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб. При этом если здоровью пациента нанесли вред, то нарушителя могут лишить свободы на срок до двух лет. Если пациент умер, то виновному грозит до четырех лет тюрьмы.

В середине июня 2017 года в Госдуме предложили ужесточить наказание для водителей, которые не пропустили машину скорой помощи. В настоящее время за это нарушение лишают водительских прав на срок от одного до трех месяцев, а минимальный штраф — 500 руб.