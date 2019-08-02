Во Владикавказе при пожаре и взрыве в цехе пострадали 12 человек

Во Владикавказе при пожаре и взрыве в цехе пострадали 12 человек

Во Владикавказе произошел пожар в цехе по обработке шерсти, тушением огня занимаются специалисты МЧС. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Пожар произошел на улице Доватора, 8. По этому адресу расположен цех по обработке шерсти. Как уточняет «15-й регион» со ссылкой на МЧС, в здании также произошел взрыв газа. В результате пострадали 12 человек, семеро из них госпитализированы. В тушении огня принимают участие более 100 человек, 33 единицы техники.

Площадь возгорания составляет порядка 700 кв. м, локализовать пожар пока не удалось. «Регион-онлайн» отмечает, что движение транспорта в районе горящего здания ограничено, водителей просят искать объезд.

В январе 2016 года в Москве в швейном цехе, где работали мигранты из Центральной Азии, произошел пожар, жертвами которого стали 12 человек. Общая площадь пожара достигала 3 тыс. кв. м. Предпринимателя, арендовавшего помещение, осудили на 2,5 года колонии за нарушение требований пожарной безопасности.