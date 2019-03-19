В Москве бизнесмен осужден на 2,5 года за гибель 12 человек при пожаре

В Москве бизнесмен осужден на 2,5 года за гибель 12 человек при пожаре

Московский предприниматель Аламбек Тогузаков получил 2,5 года колонии общего режима после пожара на улице Стромынка, в результате которого погибли 12 человек. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета.

Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 219 УК (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 1 ст. 322.1 УК (организация незаконного пребывания иностранных граждан в России).

По версии следствия, Тогузаков с июня 2015 по январь 2016 года, будучи индивидуальным предпринимателем, не обеспечил соблюдение правил пожарной безопасности в арендуемых им помещениях. В результате 30 января 2016 года в одном из помещений произошел пожар, общая площадь которого составила 3 тыс. кв. м, у здания обрушилась кровля. При тушении пожара были найдены тела двенадцати человек, в том числе ребенка.

В цехе на улице Стромынка жили и работали мигранты из Средней Азии. Среди погибших были восемь граждан Киргизии, сообщали в посольстве этой страны в России. После произошедшего мэр Москвы Сергей Собянин поручил проверить промышленные зоны столицы с целью выявления проживающих там нелегальных мигрантов.