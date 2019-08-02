В ГИБДД назвали возможного виновника ДТП с пятью погибшими на Ставрополье

В ГИБДД назвали возможного виновника ДТП с пятью погибшими на Ставрополье

В полиции заявили, что виновником аварии с пассажирским автобусом на Ставрополье мог быть водитель грузовика, а не автобуса. По данным «РИА Новости», установить это помогло изучение записи видеорегистратора.

«В связи с обнаружением видеорегистратора в автобусе установлено, что водитель грузовой автомашины в нарушение ПДД выехал на полосу встречного движения. Предварительная причина — сон за рулем», — сообщили в ГИБДД. Как передает ТАСС, водитель автобуса, в котором находились 23 человека, пытался избежать удара, однако не успел это сделать.

Согласно первой озвученной версии, авария произошла по вине водителя автобуса. В полиции отмечали, что всего за полчаса до ДТП, которое произошло в 2:30 мск, автобус останавливали на посту в рамках операции «Сон за рулем». Автоинспекторы провели профилактическую беседу с водителем, но тот отказался отдохнуть перед продолжением пути ночью.

По последним данным, которые приводит губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, жертвами ДТП стали пять человек, 19 пострадали, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.