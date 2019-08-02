При столкновении автобуса и грузовика на Ставрополье погибли пять человек

При столкновении автобуса и грузовика на Ставрополье погибли пять человек

В Ставропольском крае в результате столкновения рейсового автобуса и грузовика погибли пять человек, еще 14 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел пропаганды краевого управления ГИБДД.

Авария произошла в Апанасенковском районе, на 420-м км дороги Астрахань — Элиста — Ставрополь. По данным Госавтоинспекции, автобус, в котором находились 23 человека, следовал из Волгограда в Ставрополь.

«Пять человек погибли, по уточненным данным, 14 человек пострадали», — сообщили в управлении. По данным Госавтоинспекции, по неизвестным причинам автобус выехал на встречную полосу.

В июне на трассе «Кавказ» в Ставропольском крае столкнулись микроавтобус Volkswagen и автомобиль Hyundai. В результате два человека погибли, еще 10 пострадали. Попавший в аварию микроавтобус был частным, он следовал в Пятигорск.