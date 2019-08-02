Единая субсидия Дальнему Востоку составит 94 млрд руб. за три года

Единая субсидия Дальнему Востоку составит 94 млрд руб. за три года

Дальний Восток на ближайшие три года получит единую субсидию в размере более 94 млрд руб. Об этом, пишет ТАСС, на совещании в регионе заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

По его словам, «значительные» средства должны пойти на «самые важные направления» для жителей каждой отдельной территории. Премьер уточнил, что правительство до 2021 года рассчитывает получить конкретные результаты: в частности, должны быть построены несколько десятков соцобъектов вроде больниц, школ и детских садов, а также спортивные, культурные и транспортные объекты. Медведев также призвал губернаторов уделить особое внимание расселению аварийного жилья.

1 августа также было опубликовано распоряжение премьер-министра, согласно которому правительство за три года выделит более 15,5 млрд руб. (входят в единую субсидию) на социальное развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе — речь идет о Еврейской автономной области, Магаданской и Сахалинской областях, Приморском крае и Якутии.

В сентябре прошлого года президент Владимир Путин поручил кабмину разработать программу развития Дальнего Востока России до 2035 года. Предполагается, что рост экономики региона должен ускориться до 6% в год.