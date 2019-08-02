Единая субсидия Дальнему Востоку составит 94 млрд руб. за три года

Дальний Восток на ближайшие три года получит единую субсидию в размере более 94 млрд руб. Об этом, пишет ТАСС, на совещании в регионе заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
По его словам, «значительные» средства должны пойти на «самые важные направления» для жителей каждой отдельной территории. Премьер уточнил, что правительство до 2021 года рассчитывает получить конкретные результаты: в частности, должны быть построены несколько десятков соцобъектов вроде больниц, школ и детских садов, а также спортивные, культурные и транспортные объекты. Медведев также призвал губернаторов уделить особое внимание расселению аварийного жилья.
1 августа также было опубликовано распоряжение премьер-министра, согласно которому правительство за три года выделит более 15,5 млрд руб. (входят в единую субсидию) на социальное развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе — речь идет о Еврейской автономной области, Магаданской и Сахалинской областях, Приморском крае и Якутии.
В сентябре прошлого года президент Владимир Путин поручил кабмину разработать программу развития Дальнего Востока России до 2035 года. Предполагается, что рост экономики региона должен ускориться до 6% в год.