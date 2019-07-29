В Москве завели дело на проводившего аборты экономиста

В Москве закрыли частную клинику, где представлявшийся врачом экономист делал пациентам аборты на поздних сроках беременности. Об этом сообщает Росздравнадзор.

Росздравнадзор указывает, что в марте поступила информация о нанесении тяжкого вреда здоровью гражданам в ООО «Евроклиник». По итогам проверок было установлено, что медикаментозные аборты женщинам в учреждении проводил человек без медицинского образования. «Перед проведением аборта экономист, представлявшийся врачом, включал аппарат УЗИ, создавая видимость проведения диагностики срока беременности, но не использовал его по назначению», — сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

По образованию лжеврач был экономистом. Он назначал медикаменты для искусственного прерывания беременности всем пришедшим на прием без предварительной диагностики. Рецепты от него получали в том числе несовершеннолетние и женщины со сроком беременности более 12 недель.

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по ст. 123 УК (незаконное проведение искусственного прерывания беременности) и ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«В настоящее время лицо, проводившее нелегальные аборты, находится под подпиской о невыезде», — говорится в сообщении. С июля 2019 года ООО «Евроклиник» не работает.