Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ

Министр обороны Сергей Шойгу в День Воздушно-десантных войск (ВДВ) поздравил «воинов крылатой пехоты». Его обращение опубликовано на сайте Минобороны.

В публикации говорится, что на десантников всегда возлагались «самые сложные и ответственные задачи», которые они оперативно выполняли, сохраняя верность присяге. Далее Шойгу перечисляет столкновения, в ходе которых десантники проявлялись героизм: Великая Отечественная война, война в Афганистане, конфликты на Кавказе и локальные вооруженные противостояния. Министр отметил, что звания Героя СССР и Героя России получили более 400 служащих ВДВ и что нынешнее поколение достойно продолжает традиции предшественников.

«Голубые береты» успешно используют современные вооружение и военную технику, эффективно выполняют специальные задания в самых экстремальных условиях», — заключил Шойгу.

В прошлом году в День ВДВ Минобороны опубликовало опубликовало секретные документы о создании и становлении этого рода войск. 2 августа считается днем десантников, так как в этот день в 1930 году на учениях под Воронежем впервые на парашютах десантировалось подразделение из 12 человек. В 2006 году президент России подписал указ, которым официально объявил День ВДВ профессиональным праздником.