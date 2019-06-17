Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье

Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье

ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen и автомобиля Hyundai произошло в Ставропольском крае. В результате погибли два человека, еще 10 пострадали, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, авария произошла на 250 километре федеральной трассы «Кавказ». Отмечается, что микроавтобус — частный. Следуя в город Пятигорск, автомобиль находился не на маршруте.

В ведомстве уточнили, что погибшие — водитель и пассажир легковушки. В момент столкновения в автобусе находилось девять человек, а в легковом автомобиле — три человека. Детей среди них нет.

В центральную городскую больницу Невинномысска отправили десятерых пострадавших.