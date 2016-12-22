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Путин поручил ускорить рост экономики Дальнего Востока до 6% в год
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Путин поручил ускорить рост экономики Дальнего Востока до 6% в год
ВЭФ-2018, 09:30
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Путин поручил ускорить рост экономики Дальнего Востока до 6% в год
Ускорение роста экономики Дальнего Востока до 6% в год будет среди целей программы развития региона до 2035 года. Путин поручил разработать ее правительству
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Президент Владимир Путин поручил правительству разработать национальную программу развития Дальнего Востока России до 2035 года, одной из главных задач которой будет ускорение роста экономики округа до 6% в год. Об этом глава государства заявил в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума, сообщает корреспондент РБК.

«Масштаб задач, стоящих перед нами, требует системной работы на десятилетия вперед. Считаю, что нужна национальная программа развития Дальнего Востока России на период до 2025 года с перспективой до 2035 года», — заявил Путин, добавив, что правительству будет дано поручение подготовить такой документ.

«Учитывая значение такой национальной программы, она будет утверждена указом президента России», — отметил он.

Задачи нацпрограммы президент охарактеризовал как «амбициозные, прорывные, опережающие». Темпы экономического роста российской Дальнего Востока должны быть выше среднемировых, сказал Путин. «Мы понимаем, что это сложная задача. Наши соседи по Азиатско-Тихоокеанскому региону демонстрируют хорошие темпы роста. Это значит, что порядка 6% в год мы минимум должны на Дальнем Востоке демонстрировать», — заявил глава государства.

Президент назвал главные направления нацпрограммы развития Дальнего Востока. Так, необходимо обеспечить высокую динамику в сфере качественного жилья и ЖКХ, добиться повышения транспортной доступности и связанности Дальнего Востока со всей Россией, перечислил президент. «Мы должны предложить и особые меры демографического развития и поддержки семей», — указал Путин.

На площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русский должен быть создан научно-образовательный центр мирового уровня, построены технопарк и исследовательская установка класса Megascience. «Считаю правильным, чтобы наши ведущие компании, корпорации, которые реализуют проекты на Дальнем Востоке, а это «Роснефть», «Газпром», «Росатом», «Роскосмос», предприятия, занимающиеся авиационной промышленностью, и другие размещали на острове Русский свои инжиниринговые подразделения, центры исследований и разработок. Прошу правительство, руководство компаний рассмотреть это как прямое поручение», — указал президент.

По поручению Путина, правительство разработает особый статус острова Русский для создания на нем специальной среды для запуска инновационных стартапов, тестирования исследователями передовых разработок, коммерческое применение которых еще не описано в законодательстве. Кроме того, президент предложил создать на острове Центр цифрового развития.

Для поддержки предпринимателей Дальнего Востока и обеспечения для них льготного финансирования Фонд развития Дальнего Востока будет увеличен на более 8 млрд руб. в 2018 году, объявил президент. Объемы докапитализации фонда на 2019–2021 годы определит правительство, добавил он.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: Дальний Восток , Владимир Путин
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