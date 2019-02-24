Послом Саудовской Аравии в США впервые стала женщина

Принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд назначена послом Саудовской Аравии в США. Соответствующий указ подписал король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, сообщает Саудовское агентство печати.

Старший сын короля Халед бен Салман — прежний посол королевства в США, который занимал должность с апреля 2017 года, — назначен заместителем министра обороны в ранге министра.

Принцесса Рима — первая женщина в истории королевства, которая заняла высокую дипломатическую должность, отмечает The National. Она — дочь принца Бандара, который возглавлял саудовскую дипмиссию в Вашингтоне с 1983 по 2005 годы. Ранее принцесса была представителем главы Генеральной федерации спорта.

Рима бинт Бандар получила высшее образование в США. Она известна как защитник прав женщин. В 2014 году принцесса была включена в список 200 самых влиятельных женщин в арабском мире по версии Forbes.