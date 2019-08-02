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В столице Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы

В Загребе (столица Хорватии) шесть человек, включая 10-летнего ребенка, погибли в результате стрельбы в районе Кайзерица. Об этом пишет Vecernji List со ссылкой на данные местной полиции.

По данным сотрудников правоохранительных органов, огонь в квартире жилого дома вечером в четверг, 1 августа, открыл мужчина, которому удалось скрыться с места происшествия. Помимо 10-летнего ребенка погибли двое мужчин и три женщины, однако полицейские нашли живым семимесячного ребенка. Предварительно, стрельба началась из-за бытовой ссоры: подозреваемый в убийствах якобы ревновал бывшую жену к новому партнеру. Vecernji List пишет о «громких женских криках» перед инцидентом.

В конце июня мужчина из зарегистрированного карабина открыл стрельбу по молодому человеку в одном из ТЦ Новосибирска, в результате чего тот скончался. После этого нападавший совершило суицид. По предварительным данным, мужчина начал стрелять на почве ревности к одной из сотрудниц кафе, которой погибший приходился другом.

Теги: Хорватия, стрельба, погибшие
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