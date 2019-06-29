В торговом центре Новосибирска мужчина застрелил юношу и покончил с собой

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,24 +0,17 EUR Бирж. 71,84 +0,14 Brent 66,68 +0,73% USD Нал. 63,79 62,32 EUR Нал. 72,57 71,04 USD ЦБ 63,08 +0,03 EUR ЦБ 71,82 +0,15 EUR/USD 1,1365 -0,0001 BTC/USD Бирж. 11 949,00 -405,00 IMOEX 2 765,85 -0,50% RTSI 1 380,52 -0,54% DJIA 26 599,96 +0,28% Nasdaq 8 006,24 +0,48%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 63,08 (+0,03) Quote, 28 июн, 12:48
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 71,82 (+0,15) Quote, 28 июн, 12:48
Президент Туркмении в канун своего дня рождения открыл новый завод Политика, 22:12 Полина Киценко — о том, как здоровое питание заменило элексир бессмертия РБК и Philips, 22:00 Власти допустили конфискацию машин за превышение разрешенной массы груза Общество, 21:56 Хорватский футбольный клуб объявил о переходе своего игрока в ЦСКА Спорт, 21:47 В торговом центре Новосибирска мужчина застрелил юношу и покончил с собой Общество, 21:35 Льюиса Хэмилтона оштрафовали на три позиции за блокировку соперника Спорт, 21:08 Беглов сдал подписи для участия в выборах губернатора Петербурга Политика, 21:02 Трамп отвел себе 15 минут на визит в корейскую демилитаризованную зону Политика, 20:53 Что помогло советской милиции ликвидировать 30 крупных банд РБК и Peugeot, 20:49 «Зенит» выиграл второй за день матч на предсезонном сборе Спорт, 20:35 Противников президента Камеруна в Женеве разогнали слезоточивым газом Политика, 20:28 «Даллас» выставил российского хоккеиста с антирекордом на драфт отказов Спорт, 20:12 Путин прилетит в Братск на совещание из-за паводка в Иркутской области Общество, 20:08 Самолет «России» экстренно сел в московском Внуково Общество, 19:59
Общество ,  
0 
В торговом центре Новосибирска мужчина застрелил юношу и покончил с собой

На территории торгового центра «Эдем» в Советском районе Новосибирска произошла стрельба, в результате чего был убит молодой человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Представитель ГУ МВД России по Новосибирской области в беседе с агентством подтвердил, что стрельбу из зарегистрированного карабина открыл мужчина. Пострадавший молодой человек скончался на месте.

Собеседник агентства отметил, что после случившегося на место происшествия прибыли полицейские. Они предложили стрелявшему отдать оружие и сдаться, однако, по словам представителя ведомства, мужчина не стал выполнять требования правоохранителей и совершил самоубийство.

Личности подозреваемого и его жертвы установлены. По предварительным данным, мужчина открыл стрельбу на почве ревности к одной из сотрудниц кафе, которой погибший приходился другом.

В настоящее время полиция выясняет подробности случившегося.

Теги: Новосибирск, торговый центр, стрельба, самоубийство
Материалы по теме
Таксист открыл стрельбу по людям в центре Москвы
Общество
Полицейские задержали открывшего стрельбу из ружья в Якутске
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter