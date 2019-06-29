В торговом центре Новосибирска мужчина застрелил юношу и покончил с собой

В торговом центре Новосибирска мужчина застрелил юношу и покончил с собой

На территории торгового центра «Эдем» в Советском районе Новосибирска произошла стрельба, в результате чего был убит молодой человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Представитель ГУ МВД России по Новосибирской области в беседе с агентством подтвердил, что стрельбу из зарегистрированного карабина открыл мужчина. Пострадавший молодой человек скончался на месте.

Собеседник агентства отметил, что после случившегося на место происшествия прибыли полицейские. Они предложили стрелявшему отдать оружие и сдаться, однако, по словам представителя ведомства, мужчина не стал выполнять требования правоохранителей и совершил самоубийство.

Личности подозреваемого и его жертвы установлены. По предварительным данным, мужчина открыл стрельбу на почве ревности к одной из сотрудниц кафе, которой погибший приходился другом.

В настоящее время полиция выясняет подробности случившегося.