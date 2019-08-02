Глава «Слуги народа» не знал об отставке руководителя офиса Зеленского

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в беседе с «Радио Свобода» заявил, что ему ничего неизвестно об уходе Андрея Богдана с поста руководителя офиса президента Владимира Зеленского.

«Я сам только что из новостей узнал», — заявил он.

Ранее 1 августа источник РБК, близкий к руководству «Слуги народа», а также собеседник «Интерфакс-Украина» в офисе Зеленского и другие местные СМИ, сообщили об отставке Богдана, который занял свой пост 21 мая — 73 дня назад. Отмечалось, что некоторые политики критиковали Зеленского за назначение Богдана, который занимал несколько должностей при Викторе Януковиче и поэтому должен попасть под действие закона о люстрации.

При этом замглавы офиса украинского президента Руслан Рябошапка назвал УНИАН информацию об отставке Богдана «чепухой». «Не дождетесь», — добавил он.