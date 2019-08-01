Книгу о Гарри Поттере из первого тиража продали почти за $35 тыс.

Книгу о Гарри Поттере из первого тиража продали почти за $35 тыс.

Первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг продали на аукционе Hansons в английском Стаффордшире за £28,5 тыс. ($34,6 тыс.), сообщает Sky News. Ее приобрел коллекционер из Великобритании.

Бывший владелец сказал, что купил роман около 20 лет назад на книжном развале за £1.

Эта книга была напечатана в 1997 году издательством Bloomsbury тиражом в 500 экземпляров. Позднее в ней нашли ошибки, в частности неверно написанное на обложке слово «философский». Большинство книг из этого тиража были отправлены в школы и библиотеки.

Торги состоялись 31 июля в день рождения Роулинг.

В прошлом июле экземпляр из данного тиража был продан на торгах английского аукционного дома Bonhams за £56 тыс. (около $74 тыс.).