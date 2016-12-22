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Редкий экземпляр «Гарри Поттера» с ошибками ушел с молотка за $74 тыс.
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Редкий экземпляр «Гарри Поттера» с ошибками ушел с молотка за $74 тыс.
Общество, 00:49
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Редкий экземпляр «Гарри Поттера» с ошибками ушел с молотка за $74 тыс.

Редкий экземпляр первого издания «Гарри Поттера» продали на торгах английского аукционного дома Bonhams за £56 тыс. (около $74 тыс.). Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

В описании к лоту отмечается, что экземпляр книги «Гарри Поттер и философский камень» был издан в 1997 году в самой первой партии. В этой книге были допущены несколько орфографических ошибок, которые были исправлены в следующих тиражах.

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Кроме того, Bonhams сообщает, что автор книги в этом экземпляре указана как Джоан Роулинг, хотя в последующих изданиях ее имя указывалось как Дж. К. Роулинг.

Издание Daily Mail пишет, что первый тираж был выпущен в количестве всего 500 экземпляров. Владелец книги, будучи в 11-летнем возрасте, купила ее 21 год назад на железнодорожной станции Харрогейт в Великобритании.

Газета Metro сообщает, что в результате оживленных торгов книга была куплена американским коллекционером. До начала торгов ее оценивали в £35 тыс.

Теги: Гарри Поттер , аукционный дом , Bonhams , Джоан Роулинг , торги
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