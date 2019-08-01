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Спасатели нашли пропавших в Белом море туристов

Спасатели нашли группу туристов из Санкт-Петербурга, пропавших в Белом море. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Карелия.

Десять туристов, включая 15-летнего подростка, эвакуировали с острова в Белом море. В пресс-службе добавили, что «никто в медицинской помощи не нуждается».

Туристы, вышедшие на маршрут на пяти байдарках, должны были вернуться 29 июля, однако к утру 1 августа они не вышли на связь. Группа не была зарегистрирована в МЧС.

Общество
В Белом море пропали десять туристов из Петербурга

Местные жители утверждали, что в последний раз туристов видели местные рыбаки в районе острова Бережной Боршовец. Спасатели заявили, что группа знала о неблагоприятных метеоусловиях, поэтому есть основания полагать, что туристы на одном из островов.

Теги: ГУ МЧС, Белое море, туристы, новости РБК
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