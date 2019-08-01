В Белом море пропали десять туристов из Петербурга

В Белом море пропали десять туристов из Петербурга

В Белом море на территории Карелии пропала группа туристов из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по республике, передает ТАСС.

По данным ведомства, туристы должны были вернуться на материк 29 июля, однако они до сих пор не вышли на связь. На маршрут они вышли на пяти байдарках, не встав на обязательный учет туристических групп в министерстве.

Как заявил РБК первый заместитель начальника областного управления МЧС Александр Фролов, пропали десять человек, в том числе 15-летний подросток. По словам местных жителей, в последний раз туристов видели местные рыбаки в районе острова Бережной Боршовец, рассказал он.

«По словам родственников, группа знала о неблагоприятных метеоусловиях, поэтому есть все основания полагать, что группа находится на одном из островов в данном районе», — сообщил Фролов. Он добавил, что после того, как погода нормализуется, на поиски пропавших отправятся восемь сотрудников МЧС.