Роспотребнадзор дал советы по выбору спелой дыни

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору и хранению арбуза и дыни. Советы опубликованы на сайте ведомства.

Правила выбора дыни в целом похожи на правила, по которым выбирают арбуз, отмечается в сообщении. Например, если ударить по спелому плоду, то он издаст глухой звук. Но есть и небольшие отличия. «У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, если твердая, то это признак того, что дыня незрелая», — отмечается в сообщении. При этом спелая дыня обязательно будет ароматно пахнуть.

Роспотребнадзор порекомендовал покупать бахчевые у проверенных продавцов, которые соблюдают санитарные нормы. Огороженное место продажи должно размещаться под навесом, а плоды должны лежать на специальных стеллажах под тентом, а не на земле. Ведомство уточнило, что разрезать арбуз или брать на пробу «треугольник» строго не рекомендуется: в месте разреза быстро размножаются вредные микроорганизмы. Хранить разрезанные плоды можно только в холодильнике. Если плод пахнет кисло, его есть нельзя — можно отравиться.

17 июля Роскачество дало советы, как выбрать спелый арбуз. У плода не должна блестеть корочка, она должна быть цельной, без побитостей и трещин. Особое внимание при выборе следует обратить на ярко-желтое «земляное пятно»: чем оно ярче, тем выше качество арбуза. Метод выбора по хвостику в ведомстве не считают работающим: он может высохнуть, пока плод доберется до прилавка. Также спелый арбуз не тонет, добавили в Роскачестве.