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Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
Сбербанк ₽300 (+46,99%) прогноз ВТБ Капитал к 15.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
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Роскачество дало рекомендации по выбору арбузов

Роскачество составило рекомендации для правильного выбора арбуза. Об этом сообщают «Известия».

Эксперты Роскачества традиционно советуют постучать по арбузу. Звук при этом должен быть не слишком глухим и не слишком звонким. В первом случае арбуз может оказаться перезрелым, а во втором — зеленым. Следует искать среднее звучание.

Корочка арбуза не должна блестеть. Блеск арбуза может означать, что он еще незрелый. Кроме того, на ней не должно быть трещин и побитостей.

Признак хорошего арбуза — «земляное пятно» ярко-желтого цвета. Чем оно ярче, тем выше качество арбуза. При этом цвет и форма самого арбуза на вкус не влияют. Не является значимым показателем и то, высох ли у ягоды хвостик, поскольку для этого не требуется много времени, он может высохнуть уже при транспортировке в магазин.

Проверить зрелость арбуза в домашних условиях можно, опустив его в ванну. Он не должен тонуть. На дно опустится перезрелый арбуз, из которого вышел воздух.

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Плохой признак качества — множество белых косточек в арбузе. Это означает, что его удобряли нитратами.

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Теги: арбузы, Продукты, Роскачество
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