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Евро/Доллар $1,06 (-4,25%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
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Ефремов записал обращение к главе МВД после ареста актера «Современника»

Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к главе МВД по поводу ареста актера Дмитрия Смолева из-за ролика, в котором он изображал пьяного сотрудника ГИБДД. Видео опубликовала «Новая газета».

Свое обращение к Владимиру Колокольцеву актер записал в стихотворной форме. Ефремов, в частности, говорит:

«Если всех, кто носил вашу форму,
Вдруг с экранов России стереть,
Через час после этой реформы
Вам же нечего будет смотреть!»

Вечером 31 июля актера театра «Современник» Дмитрия Смолева арестовали на восемь суток за то, что он изображал пьяного сотрудника ДПС в видеоролике. В МВД заявили, что актер «дискредитировал своим поведением органы внутренних дел Российской Федерации». В отношении него были возбуждены два административных дела по ст. 7.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды) и ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Дмитрий Смолев работает в «Современнике» с 2008 года. В его текущем репертуаре — роль Д’Артаньяна в пьесе «Дюма», Яши в пьесе «Вишневый сад», пастора в пьесе «Три товарища».

Теги: «Современник», актер, ГУ МВД
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