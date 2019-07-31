Актера Смолева арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДД

В Москве задержали актера театра «Современник», снявшегося в видео, в котором он носил форму сотрудника ГИБДД, сообщили в пресс-службе московского управления МВД. Его арестовали на восемь суток.

Как уточнил источник агентства «Москва» в правоохранительных органах, речь идет об актере Дмитрии Смолеве. В «Современнике» он служит с 2008 года. В его текущем репертуаре — роль Д’Артаньяна в пьесе «Дюма», Яши в пьесе «Вишневый сад», пастора в пьесе «Три товарища».

Как уточняют «Вести», в ролике он изображал пьяного и курящего инспектора ДПС. «Дождь» со ссылкой на культурного обозревателя Славу Шадронова пишет, что актера задержали непосредственно перед спектаклем, в котором он исполняет роль Д’Артаньяна. «Перед спектаклем «Дюма» в «Современнике» вышел на авансцену Михаил Ефремов и сообщил, что Дмитрия Смолева, играющего Д’Артаньяна «загребли», — написал Шадронов в своем Facebook. Он уточнил, что ролик носит сатирический характер.

В МВД заявили, что актер «дискредитировал своим поведением органы внутренних дел Российской Федерации». «В отношении задержанного были возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды) и 20.1 (мелкое хулиганство). По результатам рассмотрения материалов по ст. 20.1 КоАП РФ судом ему назначено наказание в виде административного ареста сроком восемь суток», — сообщили в полиции.

Актер и режиссер Михаил Ефремов, занимавшийся постановкой для театра «Современник» спектакля «Дюма», в котором задержанный Дмитрий Смолев сыграл роль Д’Артаньяна, заявил РБК, что правоохранительные органы, на его взгляд, «не обладают чувством юмора».