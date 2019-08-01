Минобороны сообщило о тестировании спутника-инспектора

Российский спутник-инспектор провел орбитальное обслуживание военного спутника-регистратора. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

«Проведены инспекция состояния и орбитальное обслуживание космического аппарата-регистратора с использованием космического аппарата-инспектора, а также передача целевой и телеметрической информации о состоянии космического аппарата — регистратора», — заявили в военном ведомстве.

Речь идет об аппаратах «Космос-2535» и «Космос-2536», задача которых — изучить воздействие искусственных и внешних факторов космического пространства на российскую орбитальную группировку, а также отработка обслуживания и защиты спутников.

В частности, аппараты изучают воздействие на спутники электронного и протонного излучения внешнего радиационного пояса Земли, солнечных и «галактических космических лучей», а также протонов, тяжелых заряженных частиц и космического мусора.