Российский альпинист погиб в горах Таджикистана

В горах Таджикистана 29 июля погиб российский альпинист Василий Дроздов, которому было 39 лет. Сообщение об этом опубликовано на сайте пресс-центра правительства Архангельской области.

Дроздов погиб в результате обвала участка рельефа во время восхождения на вершину Бодхон по маршруту Житенева 6А, говорится в сообщении. После несчастного случая двое альпинистов, которые участвовали в восхождении вместе с погибшим, доставили его тело в Душанбе.

Василий Дроздов родился в городе Северодвинске, он был членом Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области и обладателем почетного звания «Снежный барс», уточняется в сообщении.

21 июля два альпиниста из Санкт-Петербурга погибли в горах Кабардино-Балкарии. Они сорвались при восхождении на гору Урал. Одному из погибших было 24 года, другому — 21.