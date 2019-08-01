В Нидерландах ввели запрет на бурку и никаб в общественных местах

В Нидерландах ввели запрет на бурку и никаб в общественных местах

В Нидерландах вступил в силу запрет на ношение в общественных местах любой одежды, закрывающей лицо, сообщает AD. В список неприемлемой одежды попали бурка, никаб, балаклава и закрытые мотоциклетные шлемы.

Теперь носить вещи, полностью закрывающие лицо, нельзя в школах, госучреждениях, в больницах и общественном транспорте. Нарушителям грозит штраф в размере €150. Запрет является частичным, так как на улице он не действует.

Закон должен был вступить в силу 1 июля, но ряд образовательных учреждений могли столкнуться с трудностями из-за введения запрета в середине учебного года, поэтому министр внутренних дел Нидерландов Кайса Оллонгрен перенесла дату его вступления в силу.

В 2018 году против запрета выступала мэр Амстердама Фемке Халсема. После критики со стороны властей она признала, что на столицу распространяются все законы, однако добавила, что не будет рассматривать выполнение запрета в качестве приоритетной задачи. По ее словам, лучше направить немногочисленные ресурсы полиции на борьбу с организованной преступностью.

По принятому закону госслужащие и водители общественного транспорта должны попросить нарушителя снять предмет, закрывающий лицо. В случае отказа он должен покинуть общественное место, при сопротивлении привлекут полицию.