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Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
ConocoPhillips $75 (+25,75%) прогноз Bank of America к 17.07.20
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Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников

Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада. Об этом на селекторном совещании в Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Он подписал указ, согласно которому каждый месяц, начиная с сентября, 50-процентные надбавки к своему жалованью будут получать солдаты, матросы, сержанты и старшины, проходящие службу по контракту на должностях с первого по четвертый тарифный разряд.

Помимо этого, с 1 сентября 30-процентную надбавку к зарплате будут получать водители категорий С, D и СЕ.

Шойгу отметил, что такие меры связаны с решением президента Владимира Путина «для повышения социальной защищенности военнослужащих по контракту из числа солдат и сержантов».

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В Минобороны также подготовлены предложения по увеличению выплат за поднаем жилья солдатам, сержантам и прапорщикам, проходящим службу по контракту, до уровня, который позволяет им проживать вместе с семьями. Шойгу уточнил, что размер этих выплат будет различаться в зависимости от региона.

В середине июля Путин одобрил решение Министерства обороны с 1 сентября текущего года существенно поднять зарплату рядовым и сержантам, служащим по контракту. Планировалось «существенно увеличить» денежное довольствие военнослужащих, которые замещают первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностные оклады с первого по четвертый тарифный разряд.

Теги: Сергей Шойгу, контрактники, надбавки, военные
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