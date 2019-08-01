Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников

Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада. Об этом на селекторном совещании в Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Он подписал указ, согласно которому каждый месяц, начиная с сентября, 50-процентные надбавки к своему жалованью будут получать солдаты, матросы, сержанты и старшины, проходящие службу по контракту на должностях с первого по четвертый тарифный разряд.

Помимо этого, с 1 сентября 30-процентную надбавку к зарплате будут получать водители категорий С, D и СЕ.

Шойгу отметил, что такие меры связаны с решением президента Владимира Путина «для повышения социальной защищенности военнослужащих по контракту из числа солдат и сержантов».