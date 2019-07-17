Путин одобрил существенное увеличение зарплат рядовым и сержантам

Президент России Владимир Путин одобрил решение Министерства обороны с 1 сентября текущего года существенно поднять зарплату рядовым и сержантам, служащим по контракту. Об этом сообщает «Красная звезда».

По данным газеты, об этом на закрытой части совещания в Минобороны, которое прошло во вторник, 16 июля, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

В частности, планируется «существенно увеличить» денежное довольствие военнослужащих, которые замещают первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностные оклады с 1 по 4 тарифных разрядов.

Кроме того, в рамках повышения соцзащиты вышеуказанной категории военных с 1 октября будет законодательно оформлен механизм, согласно которому повысится размер компенсационных выплат за наем жилых помещений. Он будет приравнен до уровня офицеров и прапорщиков.