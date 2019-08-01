Прокуратура назвала число уволенных за коррупционные нарушения чиновников

За первые шесть месяцев 2019 года с формулировкой «в связи с утратой доверия» по представлению прокурора были уволены 479 человек. Об этом сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Александр Русецкий, передает корреспондент РБК.

В течение прошлого года работы таким образом лишились 1303 человека, в 2017 году — 1251 госслужащий.

Всего по материалам прокурорских проверок завели почти 2 тыс. уголовных дел. К административной ответственности по постановлениям прокуроров привлекли 3,8 тыс. чиновников.

По утверждению Генпрокуратуры, в основном нарушения связаны с неисполнением обязанностей служащими, несоблюдением ими запретов. К ним относятся «непринятие мер в урегулировании конфликта интересов на государственной и муниципальной службе, непредставление или представление недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, несоблюдение требований закона о контроле за расходами», уточнили в надзорном ведомстве.

При этом, как сообщили в Генпрокуратуре агентству, количество выявляемых коррупционных нарушений сократилось. Так, в первом полугодии 2018 года по сравнению с 2017-м их число уменьшилось почти вдвое — с 161,1 тыс. до 139,5 тыс.